МИД будет добиваться экстрадиции Бута и Ярошенко

Российские власти будут добиваться возвращения на родину Виктора Бута и Константина Ярошенко. Оба были приговорены к длительным срокам заключения в США. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.



По словам чиновника, в ведомстве очень внимательно отслеживают эту ситуацию. "Мы продолжаем и будем продолжать добиваться возвращения и Виктора Бута, и Константина Ярошенко на родину", - сказал Лукашевич, передает РИА Новости. В то же время дипломат отметил, что Россия считает вынесенные Буту и Ярошенко приговоры необъективными и политизированными. "По-прежнему ожидаем реакции американской стороны. К сожалению, ее пока нет", - сказал Лукашевич.