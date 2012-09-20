Власти Москвы приняли решение: Строительства мечети в Митино не будет

Градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение отказаться от строительства исламского гуманитарного центра с мечетью в районе Митино, против которого протестовали около полутора тысяч человек.

Об этом в четверг сообщает пресс-служба столичного мэра и правительства Москвы.

В сообщении пресс-службы говорится: "Решение об отказе от строительства принято в связи с возражениями части жителей района Митино". По информации пресс-службы, градостроительной комиссии было поручено рассмотреть другие варианты размещения мечети с учетом мнения местного населения.

Напомним, ранее было принято решение о предварительном согласовании размещения Исламского гуманитарного центра с мечетью в районе Митино на улице Барышиха, владение 57. Однако в среду вечером около полутора тысяч жителей Митино вышли на уличную акцию, где выразили свой протест по вопросу строительства нового исламского религиозного центра в своем районе. Жители Митино опасаются, что исламский центр по религиозным праздникам будет привлекать тысячи правоверных мусульман и это осложнит и без того сложную транспортную, а также и эпидемическую, обстановку в районе.









Жители Митино против строительства мечети. (фото gazeta.ru)