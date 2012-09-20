Комиссия Госдумы по контролю за доходами оправдала четырех депутатов

Комиссия Госдумы по контролю за доходами депутатов не нашла оснований для привлечения к ответственности четверых из пяти депутатов-единороссов, подозреваемых в предпринимательской деятельности.

Председатель комиссии Владимир Васильев, член "Единой России", сообщил журналистам, что комиссия получила письменные и устные объяснения от депутатов Олега Лебедева, Владислава Резника, Адама Делимханова и Ивана Демченко и сочла их достаточными, комиссия пришла к выводу, что эти депутаты не участвовали в управлении бизнесом и, таким образом, они не нарушают закон о статусе депутата.

По словам Владимира Васильева, к Андрею Скочу у комиссии вопросы остались, он будет приглашен на следующее заседание комиссии, которое, скорее всего, состоится на следующей неделе.

Председатель комиссии также подтвердил, что в общей сложности в комиссию по доходам поступило 27 заявлений о проверке депутатов, которые якобы ведут предпринимательскую деятельность.