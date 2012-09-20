В четверг председатель думского комитета по охране здоровья Сергей Калашников внес в Госдуму законопроект о переходе на зимнее время, при чем сезонный перевод стрелок он предлагает отменить уже в октябре и навсегда остаться в "зимнем врмени".

Автор инициативы пояснил: "Мы предлагаем перевести часы на час назад, на зимнее время, тогда 54 региона будут жить по астрономическому времени. При этом сезонный переход на летнее время предлагается отменить".

Депутаты от фракции ЛДПР сегодня также внесли на рассмотрение палаты по сути аналогичный законопроект о переводе стрелок часов на один час назад, установив московское время, как "время географического часового пояса плюс один час". В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "такое установление московского времени и, как следствие, местного времени позволит полностью использовать световой день в летний период и сократить негативное влияние короткого светового дня в зимний".

Напомним, Дмитрий Медведев подписал летом прошлого года закон об отмене перехода на зимнее и летнее время, это вызвало у многих россиян недовольство - стали поступать жалобы на хроническую усталость и недосып.