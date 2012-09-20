Дело о ДТП с пятью погибшими в Ногинске суд рассмотрит в обычном порядке

В Подмосковье Ногинский городской суд отказался рассмотреть в особом порядке уголовное дело москвички, которая насмерть сбила пятерых человек. Соответствующее ходатайство защиты Екатерины Заул было отклонено.

В случае рассмотрения дела Заул в особом порядке максимальный срок наказания был бы сокращен.

Судья согласилась с позицией обвинения и потерпевшей стороны, которые заявляли, что дело должно быть рассмотрено в обычном порядке, с допросом свидетелей и исследованием всех доказательств, передали Вести.

Кроме того, суд продлил срок ареста Заул на полгода, она останется под стражей до 10 марта 2013 года. Судья посчитала, что подсудимая, оказавшись на свободе, может скрыться от суда. Следующее заседание по этому делу назначено на 2 октября.

"АН" писали, что, 21 июля управляя в состоянии алкогольного опьянения внедорожником, Екатерина Заул, сбила в районе подмосковного города Старая Купавна пятерых пешеходов, в том числе 7-летнего ребенка, все они погибли.