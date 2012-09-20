Родственники погибших в Казахстане пограничников требуют эксгумации

Некоторые родственники погибших в Казахстане на посту "Арканкерген" пограничников настаивают на эксгумации их тел для проведения дополнительных экспертиз. Не тех людей похоронили?

"Многие родители не согласны с результатами захоронения и требуют эксгумации", - сказал дед обвиняемого в убийстве Владислава Челаха на пресс-конференции в Алма-Ате.

"Им (родственникам) везде говорят, что не тех людей похоронили, они обращались в Генпрокуратуру, но им отказали, потому что до окончания следствия никаких таких мероприятий нельзя проводить", - пояснил Владимир Челах.

По его словам, родные настаивают на эксгумации с целью проведения дополнительных экспертиз, которые подтвердят личности погибших, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, останки трех из 14 погибших пограничников были направлены на экспертизу в Германию, так как в Казахстане их не смогли идентифицировать. Результатов данной экспертизы пока нет.



В конце мая 2012 года на пограничном посту "Арканкерген" в Алма-Атинской области были обнаружены тела 14 пограничников и егеря. В убийстве сослуживцев поначалу признался единственный выживший солдат-срочник 19-летний Владислав Челах. Он был арестован, но в конце июля он отказался от данных им ранее признательных показаний, утверждая, что дал их под психологическим давлением.



