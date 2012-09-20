Британские прокуроры собрали доказательства вины Лугового

В Великобритании суд в четверг начинает слушания по обстоятельствам смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. В ходе предварительных слушаний судья Роберт Оуэн должен определить процедуру проведения дознания.

В частности, судья решит, будут ли рассмотрены мотивы и причины убийства, а также происхождение полония, использованного для отравления Литвиненко.



По словам британских прокуроров, у них достаточно доказательств для предъявления обвинения Андрею Луговому, который является депутатом Госдумы от ЛДПР, отмечает Би-би-си. Российская сторона отвергает эти требования. Сам Луговой отрицает свою причастность к преступлению.



"АН" писали, что британская юстиция ранее направляла запрос российским властям о выдаче Лугового, однако получила отказ, так как по Конституции граждане России не могут быть экстрадированы за границу.