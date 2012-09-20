Жену Леонида Броневого разместили в соседней палате

В Киев приехала супруга Леонида Броневого. Она сможет находиться рядом с мужем круглосуточно, сообщил Борис Тодуров, главный кардиохирург Минздрава Украины, директор Киевского городского центра сердца.



Для жены Леонида Сергеевича выделили отдельную палату рядом с супругом, чтобы она в любой момент могла к нему подойти.



Актер сейчас находится на искусственной вентиляции легких. Он в сознании, ему дают серьезные дозы поддерживающих препаратов. Артиста посадили на белковую и жировую диету. Леонида Сергеевича уже посетили его коллеги по театру.