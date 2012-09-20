"Хрюши против" объяснили Онищенко, почему они "Хрюши"

Руководство движения "Хрюши против" обратилось с открытым письмом к главе Роспотребнадзора Геннадию Онищенко, в котором пояснило, почему был выбран "маскарадный" формат акций.

Во вторник главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что движение "Хрюши против" проводит в магазинах, продающих просроченные продукты, правильные, но слишком вычурные акции и предложил активистам для защиты прав потребителей вооружиться не маскарадными костюмами, а законом.

В письме организация "Хрюши против" благодарит Онищенко за моральную поддержку и уважает его частное мнение по поводу "маскарадности" своих акций.



"Но мы хотели бы напомнить Геннадию Григорьевичу, что сами "Хрюши против", как и "маскарадный" формат наших акций, появились не от хорошей жизни, а именно потому, что существующие способы воздействия в сфере защиты прав потребителей зачастую просто не работают. Именно плачевное состояние стандартных способов защиты от просроченных продуктов заставило нас надеть костюмы злых Хрюш", - говорится в письме.



Организаторы акций напоминают, что, к примеру, ситуация с переполненным тухлятиной магазином "Народный" пришла в движение только после личного вмешательства первого лица государства. "Написанные же нами перед этим десятки писем во все инстанции, включая вашу, Геннадий Григорьевич, не дали за два месяца ни малейшего результата", - говорится в сообщении организации.



