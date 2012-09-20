Выставку в галерее Марата Гельмана готовы сорвать православные активисты

В Москве в четверг в 18 часов в помещении "Гельман Галереи" открывается выставка "Духовная брань". Коллекционер Виктор Бондаренко и художница Евгения Мальцева решили создать образы христианства, абсолютно отвечающие духу времени.

Идея выставки навеяна скандалом вокруг дела Pussy Riot.

Между тем, православные активисты заявили, что попытаются помешать проведению выставки и уничтожить богохульные работы. Об этом активист Димитрий Энтео сообщил в социальной сети "Вконтакте".

"Братья и сестры, завтра в 18.00 безбожники хотят открыть выставку с хулой на святые образы Спасителя, Троицы Сверхсвятой, изображая их в масках. Для того, чтобы не допустить ее открытия, нужна помощь каждого из нас. Кто может дать канистру?", - написал Энтео.

"АН" писали, что Йоко Оно присудила премию мира скандальной панк-группе, её вручение пройдет завтра. А сегодня Кунцевский суд Москвы рассмотрит иск к Pussy Riot о возмещении морального ущерба.