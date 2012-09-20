В Митино прошел стихийный митинг против строительства мечети

В Москве жители района Митино вчера вечером устроили несанкционированный митинг против возведения мечети. На стихийное собрание пришли около 2 тысяч человек. Задержаны четыре человека.

Толпа полностью затопила пустое пространство между домами и улицей. Тут были и пенсионеры, и целые семьи с детьми, и молодежь, стоявшая группками и снимавшая все происходившее на камеры мобильных телефонов.

Председатель муниципального собрания района Игорь Кононов пытался убедить жителей, что депутаты разберутся со строительством, против которого, по социологическим опросам, выступают порядка 90% жителей Митино. "Не верим! Сами себя избрали, проголосуете, как захотите!" - неслись в ответ крики из толпы.



При этом жители утверждали, что "мусульмане их братья", но "мечети в районе быть не должно". "У нас хватает других проблем, которые нужно решать", - утверждали они.

Были задержаны четыре человека, они привлечены к административной ответственности по статье КоАП "Нарушение правил проведения митингов и пикетов".



