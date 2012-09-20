Парламент Петербурга одобрил закон о выплате компенсаций за снесенные гаражи

Депутаты Законодательного собрания приняли за основу законопроект о выплатах компенсаций за гаражи. Правда, деньги получат лишь те, чьи боксы снесли с ноября 2008 года. Из бюджета на эти цели выделят 1,2 миллиарда рублей.

Этот закон после многочисленных акций протеста обманутых владельцев гаражей внес на рассмотрение в ЗакС губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Отныне все без исключения владельцы гаражей будут получать компенсацию из бюджета, вне зависимости, будет ли строить на месте их бывшего имущества частный инвестор или город. По оценкам специалистов КУГИ, в Петербурге с 2008 года ликвидировали около 20 тысяч гаражей.

Представитель Георгия Полтавченко в ЗакСе Михаил Бродский пояснил, что компенсацию будут облагать подоходным налогом. Михаил Бродский отметил, что средняя выплата составит около 40 тысяч рублей.