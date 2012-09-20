В Сочи начинает работу Международный инвестиционный форум

20-23 сентября 2012г. в Сочи пройдет XI Международный инвестиционный форум "Сочи-2012", один из наиболее значимых экономических событий в жизни России. Помимо деловых мероприятий ожидается и насыщенная культурная программа.

Деловые мероприятия Инвестиционного форума начнутся 21 сентября с пленарного заседания, которое проведет глава российского правительства Дмитрий Медведев. Темой заседания станет "Конкурентоспособность: Вопрос развития или вопрос выживания?".



Вечером того же дня пройдут презентации субъектов РФ и проектов компаний, а также прием от имени губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Презентации, "круглые столы" и панельные дискуссии форума разделены на несколько секций, среди которых "Инновации и технологии", "Институты", "Города", "Человеческий капитал", "Финансы", "Инфраструктура" и "Государство". На следующий день будут представлены секции "Энергетика", "IT", "Продовольствие", "Туризм", "Спорт", "Инжиниринг и R&D".



На Инвестиционном форуме ожидается не только обсуждение острых экономических вопросов, но и насыщенная культурная программа, в рамках которой пройдут фестивали "Кубанская кухня" и "Вина Кубани". Из спортивных событий в программу форума вошли открытый турнир по теннису на кубок губернатора Краснодарского края, соревнования по парусному спорту, а также Бизнес-регата.



