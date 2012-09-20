Завтра Йоко Оно наградит Pussy Riot премией мира

В ходе пятничной церемонии в Нью-Йорке Йоко Оно наградит участниц российской панк-группы Pussy Riot премией мира "Леннон-Оно". О решении Вдовы Джона Леннона сообщила правозащитная организация Аmnesty International.

Так как все лауреатки отбывают тюремное заключение, премию будет получать Петр Верзилов - супруг участницы скандального коллектива Надежды Толоконниковой, передали Вести.

В прошлом этой же наградой была удостоена американская активистка Рейчел Кори, погибшая под израильским бульдозером в Секторе Газа в 2003 году, американский экономист Джон Перкинс, покойный американский журналист Кристофер Хитченс, а также еще один "не менее важный активист", имя которого пока держится в секрете.

"АН" писали, что сегодня Кунцевский суд Москвы рассмотрит иск к Pussy Riot о возмещении морального ущерба.