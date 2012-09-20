День памяти: сегодня - 10 лет со дня трагедии в Кармадонском ущелье. ВИДЕО

В Северной Осетии-Алании в четверг почтят память жертв схода лавины в Кармадонском ущелье 10 лет назад: сорвавшийся с гор ледник тогда похоронил под собой целый посёлок, погибли более 120 человек, в их числе и съемочная группа Сергея Бодрова.

В высокогорном селе Кармадон теперь всего один пятиэтажный дом и десяток семей. Остальную часть села ледник Колка стер с лица земли вместе с жителями.

До сих пор учёные не могут точно установить причину той трагедии.

Ученые подсчитали, что при падении ледника выделилась колоссальная энергия - 3 мегатонны, это более чем 150 раз превышает мощность бомбы сброшенной на Хиросиму. Катастрофа изменила ущелье до неузнаваемости, передают Вести.

За годы лед растаял, наносной грунт просел на десятки метров.

Год за годом, миллиметр за миллиметром ледник Колка набирает свою прежнюю массу. Но ученые считают, что опасаться здесь нечего лет двести.

Между тем только на территории Осетии специалисты нашли как минимум еще четыре потенциально опасных ледника.