В Сирию вылетел самолет с почти 40т росийской гуманитарной помощи
20 сентября 2012, 08:15 [ «Аргументы Недели» ]
С подмосковного аэродрома "Раменское" в Дамаск в 04:30 утра четверга вылетел самолет МЧС Ил-76, на борту которого сахар, рыбные и мясные консервы, а также детское питание, сообщили в Управлении информации МЧС.
Общий вес российской гуманитарной помощи для населения Сирии составляет 38 тонн. В министерстве сообщили, что помощь оказывается по поручению правительства Рос
С подмосковного аэродрома "Раменское" в Дамаск в 04:30 утра четверга вылетел самолет МЧС Ил-76, на борту которого сахар, рыбные и мясные консервы, а также детское питание, сообщили в Управлении информации МЧС.
Общий вес российской гуманитарной помощи для населения Сирии составляет 38 тонн. В министерстве сообщили, что помощь оказывается по поручению правительства Российской Федерации.
сийской Федерации.