В Сирию вылетел самолет с почти 40т росийской гуманитарной помощи

С подмосковного аэродрома "Раменское" в Дамаск в 04:30 утра четверга вылетел самолет МЧС Ил-76, на борту которого сахар, рыбные и мясные консервы, а также детское питание, сообщили в Управлении информации МЧС.

Общий вес российской гуманитарной помощи для населения Сирии составляет 38 тонн. В министерстве сообщили, что помощь оказывается по поручению правительства Рос

С подмосковного аэродрома "Раменское" в Дамаск в 04:30 утра четверга вылетел самолет МЧС Ил-76, на борту которого сахар, рыбные и мясные консервы, а также детское питание, сообщили в Управлении информации МЧС. Общий вес российской гуманитарной помощи для населения Сирии составляет 38 тонн. В министерстве сообщили, что помощь оказывается по поручению правительства Российской Федерации.

сийской Федерации.