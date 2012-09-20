Тайфун "Санба" ушел из Приморского края. В результате прохождения урагана подтоплены автомобильные дороги и поврежден мост. Как сообщили ИТАР-ТАСС в региональном МЧС, в Ольгинском районе вышедшая из берегов река разрушила настил моста длиной 5 и шириной 4 метра на участке дороги в направлении двух населенных пунктов.



Частично нарушено автомобильное сообщение, сообщает приморский МЧС, передал ИТАР-ТАСС. Ремонтные бригады приступят к восстановлению дорожного полотна и мостового настила после спада уровня воды. На случай оказания экстренной помощи в готовности находится вертолет Ми-8 МЧС России.



Между тем, тайфун сместился на север Сахалина, в двух районах области объявлено штормовое предупреждение, сообщает главное управление МЧС по региону. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле дежурной смены Центра управления в кризисных ситуациях МЧС по Сахалинской области.



"Санба" - второй в этом году тайфун, достигший регионов российского Дальнего Востока. Первый - "Болавен" - две недели назад вызвал сильные дожди в Приморье, Хабаровском крае и на Сахалине.