Россия может запретить поставки крепкого алкоголя из Чехии и Польши

Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что Россия может запретить поставки крепкого алкоголя из Польши и Чехии, если не будет установлена причина отравлений в этих странах.

Геннадий Онищенко сказал: "Если в ближайшее время мы не услышим внятной оценки того, по какой причине происходят отравления, если не будет найден источник этого, скорее всего, суррогатного алкоголя, то мы воздержимся от поставок в нашу страну" крепких спиртных напитков из Чехии и Польши, передают интернет-СМИ.