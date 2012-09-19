В центре Москвы появятся три крупных пешеходных маршрута

По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в городе появятся еще три крупных пешеходных маршрута. Заммэра Петр Бирюков сообщил, что уже к концу декабря в Москве появится пешеходная зона от Тверской улицы до Лубянки.

А в течение двух лет столичные власти пообещали горожанам открыть свыше 100 маршрутов для пешеходов.

Первая зона длиной 1,8 километра - от Тверской улицы до пересечения с Моховой и далее от здания Мосгордумы до Детского мира - будет открыта уже в этом году, а две другие - от Третьяковской галереи до Болотной площади и от Ленинского проспекта до Киевского вокзала - в следующем. Общая длина пешеходных улиц составит 16,8 км.

По словам Бирюкова, в ближайшие 2 года практически в каждом районе столицы появится пешеходная зона, которая свяжет значимые общественные места с парками и скверами, всего будет 98 маршрутов. А чтобы они были были интересными, пешеходные улицы появятся там, где расположены музеи, театры, предприятия торговли и быта.

Заммэра также отметил, что маршруты будут мостить плиткой, возвращать им исторический вид, отремонтируют фасады домов, установят скамейки, урны, поставят наружное освещение.