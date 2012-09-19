Владимир Путин сам объявил выговор министрам

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ об объявлении дисциплинарного взыскания Министру образования и науки РФ, Министру регионального развития РФ, Министру труда и социальной защиты РФ.

Указ подписан президентом РФ по представлению председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

В тексте указа, обнародованном пресс-службой Кремля, говорится: "Объявить дисциплинарное взыскание в виде выговора Министру образования и науки Российской Федерации Ливанову Д.В., Министру регионального развития Российской Федерации Говоруну О.М., Министру труда и социальной защиты Российской Федерации Топилину М.А.".

Напомним, накануне Владимир Путин на совещании по проекту бюджета на 2013 - 2015 годы выразил неудовлетворение в связи с тем, как реализуются поручения, содержащиеся в указах главы государства от 7 мая. Президент напомнил о личной ответственности министров за свои ведомства и невыполнение распоряжений.