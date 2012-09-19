Годовщину массовых выступлений оппозиции отметят очередным "Маршем миллионов". Об этом сообщил в своем микроблоге член оргкомитета Сергей Удальцов. По его словам, акция пройдет в декабре 2012 года.

Напомним, первый массовый митинг "За честные выборы" состоялся 5 декабря 2011 года - на следующий день после выборов в Госдуму. Затем состоялась акция на Болотной площади, куда 10 декабря пришли десятки тысяч человек. Впоследствии акции проходили на проспекте Сахарова, на Якиманке, на Арбате. А первый "Марш миллионов", во время которого произошли массовые беспорядки и задержания, прошел 6 мая 2012 года.