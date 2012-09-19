Питерские депутаты требуют запретить пропаганду апокалипсиса

Питерский депутат Андрей Горшечников из "Справедливой России" направил запрос на имя губернатора города Георгия Полтавченко с требованием запретить СМИ упоминать об апокалипсисе, который по календарю майя, приходится на 21 декабря 2012 года.

Депутат считает, что в обществе нарастают панические настроения, а СМИ в погоне за рейтингами лишь только усиливают панику.

Кроме того, Андрей Горшечников считает, что такое настроение в обществе может заставить граждан искать утешение в алкоголе и наркотиках, увеличить число преступлений и самоубийств. Люди могут стать жертвами мошенников и начать покупать "чудо-средства" для своего "спасения".

Исходя из выше сказанного, парламентарий предлагает губернатору и комитету по печати Смольного "принять меры по противодействию информационному нагнетанию общественной истерии" и "рассмотреть вопрос о законодательном ограничении пропаганды конца света".

И сегодня питерские парламентарии утвердили соответствующий депутатский запрос на имя Георгия Полтавченко, сообщил телеканал НТВ.