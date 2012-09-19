В Госдуму внесен проект заявления о защите религиозных чувств россиян

В среду на рассмотрение Госдумы внесен проект заявления "О защите религиозных чувств граждан Российской Федерации", в котором осуждаются участившиеся случаи осквернения религиозных святынь.

Об этом сегодня сообщил глава думского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов (ЛДПР). По его словам, документ может быть рассмотрен на пленарном заседании нижней палаты уже 25 сентября, передает РИА Новости.

В заявлении депутаты всех четырех думских фракций призывают органы государственной власти, органы местного самоуправления, политические партии, иные общественные объединения, религиозные организации, средства массовой информации в своей деятельности уделять особое внимание дальнейшему развитию институтов гражданского общества в нашей стране, модернизации политической системы РФ с опорой на сохранение традиций христианства, ислама, буддизма, иудаизма и других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России.

В документе парламентарии отмечают, что в современных условиях религиозные объединения выполняют важные задачи по сохранению духовного и культурного наследия России, развитию государственно-церковных отношений и международного сотрудничества, укреплению гражданского мира и согласия, образованию подрастающего поколения и воспитанию его в духе любви и уважения к Отечеству.

В тексте говорится, что в последнее время участились случаи оскорбления религиозных чувств граждан, в том числе сопряженные с насилием. Особую тревогу вызывают террористические акты, совершенные на религиозной почве и направленные как на устранение духовных лидеров, так и на общую дестабилизацию обстановки. "Убийства духовных лидеров, насилие в отношении верующих, спиливание крестов, разрушение храмов, кощунственные хулиганские акции, вандализм на кладбищах, нанесение оскорбительных надписей - все эти действия направлены на разрушение многовековых духовно-нравственных основ России, дискредитацию традиционных ценностей и, по сути, служат возбуждению гражданской розни и подрыву суверенитета страны", - говорится в проекте заявления.

В заявлении также отмечается, что Госдума "решительно осуждает такие преступные действия и считает необходимым дать жесткий отпор деструктивным силам, восхваляющим антирелигиозный экстремизм, вандализм и хулиганство, разжигающим в обществе ненависть к Русской православной церкви и другим религиозным организациям".

Депутаты отмечают необходимость усиления ответственности за оскорбление религиозных чувств граждан, в том числе за осквернение почитаемых верующими святынь, а также подчеркивает важность неотвратимости наказания за подобные действия.

Кроме того, парламентарии выражают уверенность, что в настоящее время все политические силы страны должны объединить свои усилия для укрепления национального единства, упрочения гражданского мира и согласия, сплочения российского народа на основе наших традиционных духовных ценностей, чему может способствовать дальнейшее религиозное просвещение общества, включая соответствующую духовно-воспитательную работу среди молодежи.