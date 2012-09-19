Украинский суд частично удовлетворил иск Минобороны России

В среду Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Минобороны России. Согласно рещению суда, правительство Украины обязано выплатить Минобороны РФ около $400 млн долга корпорации "Единые энергетические системы Украины".

В постановлении украинского суда говорится, что иск военного российского ведомства является законным и подлежит частичному удовлетворению, поскольку установлено, что украинское правительство предоставляло гарантии по обязательствам корпорации ЕЭСУ, руководителем которой в то время являлась Юлия Тимошенко, передают СМИ.

Напомним, в иске Минобороны РФ сообщалось, что за непоставленные в 1996-1997 годах строительные материалы ЕЭСУ должно ведомству 405 млн долларов.