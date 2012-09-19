В России могут создать антикоррупционную карту. Эту идею поддержал глава администрации президента РФ, председатель президиума президентского совета по противодействию коррупции Сергей Иванов.

Об инициативе создания антикоррупционной карты рассказал на совещании с представителями общественных объединений глава РСПП Александр Шохин. Он также сообщил, что в ближайшую пятницу на инвестиционном форуме в Сочи крупнейшие предпринимательские объединения России планируют подписать антикоррупционную хартию российского бизнеса и принять дорожную карту к ней.

На что Сергей Иванов сказал, что "это интересная идея, так как Россия у нас огромная. В одном регионе страны ситуация одна, а в другом - другая. Есть лидеры и аутсайдеры". И если такую карту создать, то "те же губернаторы вынуждены будут на это реагировать", - отметил он. Вместе с тем Сергей Иванов подчеркнул, что при разработке такой карты "необходимо исходить только из объективных критериев". "Здесь, как говорится, нужно семь раз отмерить прежде чем бросать кому-то обвинения (в коррупции)", - цитирует главу кремлевской администрации РИА Новости.