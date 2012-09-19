Первым замглавы Роскосмоса назначен Олег Фролов

Олег Фролов - бывший замглавы Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств (Рособоронпоставка) назначен первым заместителем руководителя Роскосмоса Владимира Поповкина.

Об этом в среду говорится в распоряжении российского Правительства.

Напомним, Олег Фролов стал замглавы Рособоронпоставки в 2010 году. До этого он занимал ряд других руководящих должностей в Вооруженных силах, в том числе был замначальника штаба Космических войск и начальником Военно-космической академии имени Можайского. С поста замглавы Рособоронпоставки Олег Фролов был снят 15 сентября.