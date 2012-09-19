Медики: Леонид Броневой в сознании и идет на поправку

Главный кардиохирург Минздрава Украины и глава киевского городского центра сердца Борис Тодуров в среду сообщил, что народный артист СССР Леонид Броневой, которому после обширного инфаркта была сделана срочная операция, пришел в сознание.

Кардиохирург сказал журналистам: "Есть надежда по той тенденции, которая сегодня наблюдается, что больной идет на поправку".

Сейчас состояние Леонида Броневого медики оценивают как стабильное, однако он по-прежнему находится на искусственной вентиляции легких и у него наблюдается "сердечная слабость". По словам главврача, актер обеспечен всеми необходимыми медикаментами и оборудованием.

В Москве врачи сообщили, что для приема актера все подготовлено и что медики сделают все возможное для его восстановления. Однако планировать дату прибытия Леонида Броневого в столицу пока невозможно.