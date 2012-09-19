С 2013 года грузовикам запретят ездить по МКАД

В среду на совещании по развитию московского транспортного узла, которое прошло 19 сентября на 33-м километре Минского шоссе, мэр Москвы Сергей Собянин предложил уже с начала 2013 года ограничить движение грузового транспорта по МКАД.

По словам Сергея Собянина, в первую очередь, столичные власти ограничат движение транзитных грузовиков в дневное время, поскольку на грузовики приходится 30% транспорта на МКАД, из них почти половина - транзитные.

Кроме того, столичный мэр сообщил, что в ближайшие годы в мегаполисе будут построены сто километров новых дорог, созданы проекты по реконструкции большинства столичных магистралей, а также продолжится финансирование развития железнодорожной инфраструктуры.