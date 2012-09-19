Заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Александр Ленцов сообщил, что российские Воздушно-десантные войска (ВДВ) до конца 2012 года получат экипировку "солдата будущего" и приступят к войсковым испытаниям комплекта.

Александр Ленцов рассказал журналистам на армянском полигоне "Баграмян", где в среду завершились учения коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) Организации договора коллективной безопасности, что "полный комплект должен поступить к нам на войсковые испытания до конца года".

По его словам, полные комплекты боевой экипировки солдата созданы с учетом потребностей различных подразделений Вооруженных сил РФ, а отдельные элементы этой экипировки уже проходят испытания, к примеру, в Сухопутных войсках.