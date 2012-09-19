В среду заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков на встрече с мэром Москвы заявил журналистам, что в столице в ближайшее время будут установлены туалеты "нового поколения".

По его словам, власти Москвы приняли Отраслевую схему, согласно которой в городе разместят около тысячи новых туалетов, все они будут платными.

Петр Бирюков пояснил, что в результате реализации проекта горожане перестанут испытывать неудобства, как в связи с дефицитом туалетов, так и в связи с несовершенством их конструкции. Более тысячи новых туалетов появятся в парковых зонах, вблизи станций метро, и в других оживленных местах. Заммэра отметил, что нынешние неудобные кабинки должны уйти в прошлое, передают интернет-СМИ.