Два предприятия оборонки создадут суперхолдинг звуковых технологий

В среду вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что в России на базе двух предприятий оборонки будет создан новый суперхолдинг по освоению гиперзвуковых технологий. Объединятся "НПО машиностроения" и корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (ТРВ).

По словам Дмитрия Рогозина, этот вопрос обсуждался почти полгода. Он уверен, что этим двум мощнейшим коллективам по плечу решение таких задач, как гиперзвук.

Вице-премьер рассказал, что в первую очередь будет расширено производство ТРВ. Что касается "НПО машиностроения", то его деятельность пока в большей степени связана с Роскосмосом, "но мы будем двигать навстречу этих двух крупнейших структур, которые имеют близкую специализацию и большие международные связи", - отметил Рогозин. Он напомнил, что "НПО машиностроения" имеет глубокие отношения с партнерами из Индии по проекту "Брамос".

Вице-премьер не исключает, что за первым этапом расширения корпорации последуют и другие, передают СМИ.