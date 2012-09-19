20 сентября, в 9:40 судебная коллегия по гражданским делам апелляционной инстанции Московского городского суда планирует рассмотреть жалобу Алексея Навального на решение Люблинского райсуда Москвы.

Навальный просит отменить постановление суда первой инстанции, которая обязала его выплатить 30 тысяч рублей депутату Владимиру Свириду за фразу о «Единой России» как партии «жуликов и воров». Также гражданский активист просит Мосгорсуд принять новое решение об отказе в удовлетворении исковых требований Свирида в полном объеме. Интересы Алексея Навального представляют правовые аналитики Межрегиональной правозащитной Ассоциации «Агора» - адвокат Рамиль Ахметгалиев и кандидат юридических наук Дамир Гайнутдинов.



4 июня Люблинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск члена партии «Единая Россия» Владимира Свирида, обязав блогера выплатить 30 тысяч рублей компенсации морального вреда и опровергнуть «несоответствующие действительности» сведения из интервью блогера журналу Esquire с помощью размещения постановления суда в интернете.

В апелляционной жалобе юристы-правозащитники отметили, что суд незаконно удовлетворил иск человека, чьи права и интересы не были нарушены; закон не запрещает высказывать оценочные суждения и мнения, а критика партии допустима.

Кроме того, они представили в суд независимое внесудебное комиссионное лингвистическое исследование. В нем эксперты-лингвисты пришли к выводу, что предложение «Единая Россия» - партия жуликов и воров» - эмоциональное обобщение, которое претендует на выражение предельно общей мысли, не привязанной ни к конкретным людям, ни к конкретным событиям. Это высказывание может быть только мнением, то есть неверифицируемым суждением, основанным на системе ценностей говорящего.



