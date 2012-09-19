Решением проблем Кавказа должен заниматься Путин - Кадыров

Рамзан Кадыров - глава Чеченской республики, заявил журналистам, что заниматься решением проблем на Кавказе должен лично президент России Владимир Путин, поскольку он знает здешний менталитет, обычаи, традиции, культуру.

Чеченский лидер сказал: "Мое мнение о сегодняшней ситуации на Кавказе, что если мы хотим переломить ее полностью, то этим нужно заниматься лично Путину. Кавказ – это такой вопрос, которого все боятся, а Путин не боится, он изучил Кавказ в корне, он знает наш менталитет, наши обычаи, нашу традиции, нашу культуру. И знает, на что мы способны", – цитирует Кадырова Би-Би-Си.

Он также считает, что Владимир Путин - "бывший работник спецслужб, хороший оперативник, он изучил нас хорошо. Поэтому у него будет больше результатов, чем у остальных всех вместе взятых". Кроме того, "он мужественный человек, он болеет душой за государство, за наш народ России, не только за нас, он болеет за всех. Он не обычный человек, он человек с большой душой, силой энергией, умный, образованный", - заявил глава Чечни.

По его словам, благодаря Владимиру Путину в Чечне установился мир. Ведь "если бы он не доверил Ахмат Хаджи (Кадырову), если бы они не нашли общий язык, то сегодняшней Чеченской республики не было бы. Недоверие федерального центра убивало нас. Путин сам прилетал, сам разбирался до мелочей. И он сильный человек, он не обижается на тех, кто критикует власть, он говорит, что у них есть свои взгляды, пусть изъявляют свою волю".