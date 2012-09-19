Утверждена новая программа помощи в переселении соотечественников

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении новой редакции государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.

Разработка новой редакции велась министерством совместно с Федеральной миграционной службой и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Программа теперь бессрочная, а конкретные мероприятия по ее реализации и финансированию правительство утверждает на каждый трехлетний период.



Также в программе расширено понятие "территория вселения" в части возможности отнесения к ней всей территории субъекта РФ, а не только какой-то его части, как это было определено в прежней редакции, сообщает РБК. Вместе с тем правительство РФ будет определять единый вместо трех перечень "территорий приоритетного заселения", для которых будут предусмотрены максимальные преференции.

Теперь соотечественники смогут выбирать территорию вселения, не ориентируясь исключительно на существующие вакансии, что позволяет участвовать в госпрограмме как предпринимателям, так и студентам.



