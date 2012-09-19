Молодежь России и Белоруссии – за союзное государство

­­16 сентября 2012 в Ростове-на-Дону стартовал VII фестиваль «Молодёжь – за союзное государство!» Инициатором и учредителем фестиваля является Парламентское Собрание Союза Беларуси и России. Весной 2012 года на Совете Министров Союзного государства фестивалю был присвоен статус ежегодного, вследствие чего он стал крупнейшим культурным событием осени, которое собирает молодых звёзд российской и белорусской эстрады, а также их поклонников.

Главной целью проведения фестиваля является воспитание и формирование гражданской позиции молодежи Союзного государства, сохранение и развитие культурного потенциала, содействие реализации творческих способностей и гармоничному развитию личности, выявление и поддержка одаренной творческой молодежи Беларуси и России.

В 2012 году на проведение фестиваля из бюджета Союзного государства выделено более 9,5 млн. рублей. Администрация и Законодательное Собрание Ростовской области также ежегодно оказывают активную помощь в подготовке и проведении мероприятий фестиваля на донской земле. И в этом году губернатор Ростовской области Василий Голубев выделил 2 млн. рублей на софинансирование фестиваля: питание, транспорт, предоставление сценических площадок для участников.

В мероприятиях фестиваля традиционно принимают участие депутаты Парламентского Собрания, государственные, общественные и политические деятели, представители молодежных объединений и общественных организаций Беларуси и России. Общее количество участников – около 300, но нынешний фестиваль можно смело назвать уже не фестивалем двух стран, а фестивалем четырех стран: кроме России и Белоруссии участие в конкурсе примут ещё и представители Украины и Казахстана.

По традиции фестиваль начался с молодежной акции «Мы светлой памяти верны» – возложения цветов у обелиска Славы к Вечному огню. А уже на следующий день 17 сентября в Ростовском Академическом театре Драмы им. М.Горького прошло торжественное открытие фестиваля и Гала-концерт артистов и творческих коллективов России и Беларуси. Начался концерт, как и подобает столь важному мероприятию, с поздравлений. И первыми гостей и участников поприветствовали председатель Комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ А. Е. Локоть и член Комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, депутат Палаты представителей Национального собрания РБ О.И. Величко. Депутаты огласили приветственные речи Председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкина и первого заместителя Председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь В.П. Андрейченко. С началом столь знаменательного события всех присутствующих поздравили также заместитель губернатора Ростовской области В.П. Водолацкий, заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области Е.М. Шепелев и первый секретарь ЦК ОО «Белорусский республиканский союз молодёжи» И.И. Бузовский.

А первыми участниками, вышедшими на сцену, стали Екатерина Андреева (г. Сыктывкар) и народный ансамбль танца «Ералаш» (г. Челябинск). Энергичный народный танец, яркие костюмы и потрясающий голос Екатерины буквально зарядили положительной энергетикой весь зал и задали действительно праздничное настроение. С каждым выступлением атмосфера в зале становилась всё более и более тёплой и торжественной. На сцене театра для гостей выступали лучшие представители творческой молодёжи Беларуси и России: вокальный ансамбль «Доминанта» (Московская обл.), трио аккордеонистов «Восторг» (Брестская обл.), коллектив современной хореографии «Адепт» (г. Гродно), ансамбль народного танца «Хуры Тын» (г. Владикавказ) и многие другие. Особыми гостями фестиваля стали звёзды российской и белорусской эстрады Юлия Савичева, Легостаев Константин, Колдун Георгий, Тиханович Анастасия и группа «Герои». Церемония открытия получилась действительно крупномасштабной и похожей на настоящий праздник как для участников, так и для гостей фестиваля.

Седьмой по счёту фестиваль «Молодёжь – за Союзное государство» продлится в Ростове-на-Дону до 22 сентября. Главным событием мероприятия станет Международный конкурс исполнителей молодежной песни, отборочные туры которого пройдут в Областном Доме народного творчества. Помимо конкурса, в программу фестиваля входят: вечер национальных культур и традиций, молодежная концертная эстафета участников фестиваля «От сердца к сердцу», которая будет проходить на открытых площадках в городах Таганроге и Шахты, вечер юмора «Как поётся, так и живётся», концерт участников фестиваля для жителей г. Ростова-на-Дону в парке им. М. Горького «С любовью к городу!», конкурс «Мисс и Мистер Фестиваль» и многие другие.

Торжественное закрытие фестиваля и Гала-концерт Лауреатов конкурса молодежной песни «На двоих одна судьба!» пройдет также в РАТД им.М.Горького.