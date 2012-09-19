Нелегальные автобусные перевозчики в Москве неплохо зарабатывают

Ежегодный оборот услуг нелегальных перевозчиков составляет порядка 26 млрд рублей. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Д. Савченко.

По данным комитета Московской торгово-промышленной палаты, ежегодный оборот услуг перевозчиков составляет более 38 млрд руб. Из них оборот нелегальных перевозчиков может составлять до 70%, иногда и выше. Как сказал Д. Савченко, из 3 тыс. автобусов, ежедневно приходящих в Москву по межсубъектным перевозкам, лишь 750 является легальными, сообщает РБК.

В рамках борьбы с нелегальными перевозчиками ГКУ "Организатор перевозок" с начала года прекращена работа 42 несанкционированных маршрутов регулярных городских перевозок, закрыто 40 пунктов нелегального отправления международных и междугородных автобусных маршрутов, прекратили свою деятельность 23 несанкционированных перевозчика, осуществляющих межрегиональные и международные перевозки (количество отправлений в сутки составляло около 120).

Также, по словам Д. Савченко, с начала года было проведено более 500 проверок пассажирских перевозчиков различными структурами и ведомствами, по итогам которых сумма штрафов составила более 57 млн руб.

В свою очередь, ГКУ "Организатор перевозок" предлагает в рамках борьбы с нелегалами ввести лицензирование заказных автобусных междугородных перевозок.



