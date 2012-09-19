Свадьба сына Полтавченко была строжайше засекречена

26-летний сын губернатора Петербурга Алексей Полтавченко арендовал для церемонии замок в Павловске. Прессу на мероприятие не только не пригласили, но и вели подготовку к свадьбе в строгом секрете.

Было засекречено даже имя невесты. Говорят, что гостей попросили сдать мобильные телефоны.

На торжестве было около 300 гостей — много коллег Полтавченко по правительству Петербурга, федеральных чиновников, а также бизнесменов, близких к главе Северной столицы.



Банкет проводили на свежем воздухе. На территории крепости был установлен огромный шатер. Вся свадьба, по приблизительным оценкам, обошлась семье губернатора от 8 до 10 миллионов рублей.

Фамилия молодой жены 26-летнего сына градоначальника, который работает директором по развитию в России и СНГ греческой строительной компании, неизвестна, есть только информация, что ее зовут Дарья.





