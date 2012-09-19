Зюганов обвинил помощников в искажении смысла его фраз

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его помощники, публикуя его высказывания в Twitter по поводу нападения протестующих на консульство США в Ливии, сократили речь до двух фраз, что привело к искажению смысла.

Зюганов подчеркнул, что смысл его слов заключался в том, что он против проявления любого насилия и необходимо учиться на ошибках, которые уже были в мировой истории, чтобы избежать очередных кровавых войн.

Он отметил, что смысл его слов заключался в том, что в последнее время вмешательство во внутренние дела ряда стран, особенно стран НАТО, поставило мир на грань большой войны, и вся Северная Африка, Ближний Восток, Сирия "превращены в кровавую кашу".



Лидер КПРФ подчеркнул, что "американская политика вмешательства в дела этих стран бумерангом обращается и против них", сообщает РИА Новости.

"Все, что случилось в Ливии, тот же самый посол участвовал в организации, по сути дела, похода против ливийского руководства, инструктировал, финансировал, а НАТОвцы бомбили с воздуха, разваливая эту страну", - сказал Зюганов.

"Что касается самого Муамара Каддафи, я в свое время так и сказал: "Расстреляли на дороге, как последнюю собаку, и выставили его напоказ всему миру, что является грубым нарушением норм морали, не говоря уже об исламских традициях". Все это обернулось против американского посольства и их представительства", - отметил лидер КПРФ.

Говоря о выражении "расстреляли, как собаку", он пояснил, что использовал его как образное сравнение, "смысл которого сводится к тому, что "без сожаления расстреляли, беспардонно расстреляли".







