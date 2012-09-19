В России грядет подорожание вина на 15%: неурожай винограда

Сильные морозы в начале этого года и жаркое лето негативно сказались на урожае винограда на юге России, в связи с чем цены на вино могут вырасти на 15 – 20 %. Зато виноград в этом году более высокого качества, чем прошлогодний.



Урожай этого года составит 60% от прошлогоднего, отметил представитель «Фанагории», одной из крупнейших российских винодельческих компаний, Владимир Пукиш. Председатель совета директоров Chateau Le Grand Vostock Елена Денисова также отмечает, что потери урожая составят около 40%. По ее словам, раз в 3-4 года в России происходит существенная гибель урожая винограда из-за погоды, но обычно в случаях нехватки собственного винограда компании докупают его в других хозяйствах.



В начале этого года выдалась ветреная и морозная зима, из-за чего у винограда померзли почки, потом резко наступила жаркая и сухая весна, а ей на смену пришло засушливое лето, отмечает президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. По оценкам Поповича, в этом году в России будет собрано 250 000-260 000 тонн винограда, это на 30-40% ниже прошлогоднего урожая (410 000 тонн).



Неурожай, скорее всего, скажется на ценах на вино, произведенное из российского винограда в 2012 году, подчеркивает Пукиш. В розницу это вино начнет поступать не раньше весны 2013 года, но основная масса ординарных вин появится в июне-июле следующего года, говорит Денисова. Вина из российского винограда урожая 2012 года получится около 17 млн дал — это меньше на 40%, чем было получено год назад (27 млн т), подсчитал Попович.



Цены на «уцелевший» виноград уже взлетели: год назад 1 кг технического винограда (из которого изготавливается вино) стоил 15-17 рублей, во второй половине сентября цены на отдельные партии доходят до 30 рублей за 1 кг, говорит Попович. Это может привести к тому, что цены на вино, полученное из урожая 2012 году, вырастут на 15-20%, отмечает он, сообщают «Ведомости».



В то же время Попович подчеркнул, что виноград в этом году более высокого качества, чем прошлогодний.



