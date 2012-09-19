Энергетики готовятся к холодной зиме

Согласно прогнозам Системного оператора, зимний максимум нагрузок в Петербурге составит 8270 МВт, что на 8% больше показателя зимы 2011-2012 годов.

В текущем году энергетики намерены получить паспорт готовности энергообъектов к зиме до 15 октября – на две недели раньше, чем в прошлом году. Ход подготовки энергокомплекса Санкт-Петербурга рассмотрело Правительство города на сегодняшнем заседании, сообщает пресс-служба компании. Согласно прогнозам Системного оператора, зимний максимум нагрузок предстоящей зимой в Санкт-Петербурге составит 8270 МВт, что на 8% больше показателя зимы 2011-2012 годов. Для успешного прохождения периода пиковых нагрузок ОАО «Ленэнерго» реализует ремонтную программу в Санкт-Петербурге стоимостью 505 млн рублей.

Энергетики отремонтируют в городе более 45 км кабельных линий: 20 линий 110-35 кВ, 2614 линий 10-6 кВ, 1147 линий 0,4 кВ. Будет выполнен ремонт 11 силовых трансформаторов 35-110 кВ, 590 выключателей 10-6 кВ и 904 трансформаторных подстанций. Кроме того, ОАО «Ленэнерго» разработало и выполняет комплекс дополнительных технических мероприятий, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей, - замену перегружаемых трансформаторов, приобретение нового силового оборудования, ремонт подстанций и кабельных линий. На эти цели будут направлены 658 млн рублей.

«В рамках инвестиционной программы в 2012 году ОАО «Ленэнерго» планирует ввести в Санкт-Петербурге новую подстанцию 110 кВ №112А «Северная долина», а также полностью завершить реконструкцию четырех подстанций 110 кВ и подстанций 35 кВ. Еще на пяти подстанциях будут завершены значимые этапы реконструкции. Строительство нового источника питания и реконструкция существующих подстанций значительно повысит надежность электроснабжения северных районов города, центральной части, Васильевского острова, южной и восточной частей Санкт-Петербурга», - отметил генеральный директор ОАО «Ленэнерго» Андрей Сорочинский в ходе заседания Правительства Санкт-Петербурга.