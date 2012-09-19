Госдумой принято новое повышение штрафов для водителей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий повышение штрафа за нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, которое привело к причинению средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Ответственность за данные нарушения предусмотрена частью 2 статьи 12.24 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. В настоящее время по ней предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 2-2,5 тысячи рублей или лишение прав на срок 1,5-2 года.



Штраф предлагается повысить до 2,5-4 тысяч рублей, а срок лишения прав – до 2-3 лет. Напомним также, что в настоящее время прав на срок до 3 лет лишают за повторные грубые нарушения правил дорожного движения.