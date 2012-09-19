В Петербурге - День трех выставок

Сегодня в Михайловском манеже состоится открытие выставок «Дороги. Мосты. Тоннели», «Благоустройство городских территорий», «Транспорт: защита и безопасность», организованных при поддержке отраслевых комитетов Правительства Санкт-Петербурга.

Участие в выставках принимают более 100 компаний из 20 регионов России. XIII Международная выставка «Дороги. Мосты. Тоннели» продемонстрирует новинки техники и технологий, современных материалов и оборудования в области машиностроения, дорожного и мостового проектирования и строительства, тоннельного хозяйства, научно-практических изысканий и пр. Традиционная экспозиция дорожно-строительной техники под открытым небом представит в этом году экскаваторы, погрузчики, виброплиты, гидробуры, шовонарезчики, катки, снегоочистители и другое оборудование отечественного и зарубежного производства.

II Международная выставка «Благоустройство городских территорий» охватывает главные направления в сфере благоустройства: обустройство придорожных и придомовых территорий, дорожные знаки и разметка, тротуарная плитка, коммунальная и уборочная техника, обеспечение движения общественного транспорта, уличное освещение и многое другое.

II Международная выставка «Транспорт: защита и безопасность» посвящена вопросам безопасности транспорта и объектов транспортной инфраструктуры, обеспечения защиты населения, недопущения и предотвращения чрезвычайных ситуаций и террористических актов, повышения уровня безопасности движения и качества предоставляемых услуг.