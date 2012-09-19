Ксения Собчак все рассказала телеканалу CNN

Ксения Собчак дала интервью CNN, где заявила, что власти РФ «наказывают» ее за участие в протестных акциях 2011-2012 годов, что у нее без законных оснований была отнята сумма, превышающая $1 миллион.

Как поведала Собчак телеканалу с мировой аудиторией, правоохранительная система в России игнорирует произошедшее. Против оппозиционера не выдвинули никаких обвинений, фактом которых можно оправдать отъем значительной суммы денег. Кроме того, не ведется и уголовного расследования по этому делу.



Сложившееся положение дел Ксения охарактеризовала как «нелепое», сообщает YTPO.ru. Собчак, по ее словам, успела подать два иска, но так и не получила ответа от правоохранительных органов.



