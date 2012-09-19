Бюджетников ждет повышение оплаты труда

Заработная плата федеральных бюджетников в России с 1 октября 2012 года вырастет на 6 процентов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Кто может рассчитывать на повышение оплаты труда?



Повышение коснется работников федеральных, казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов. Зарплата также вырастет у гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба. Прибавка к зарплате ожидает и работников государственных академий наук.



