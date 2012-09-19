Ученые: интуитивно женщины знают, распадётся их брак или нет

Чего хочет каждая женщина? Прежде всего, выйти замуж! Многие считает, что волнение и холодный пот вполне нормальны перед таким ответственным и торжественным событием, как свадьба.

Однако последние исследования американских учёных говорят, о том, что если перед свадьбой в животе у вас возникают странные ощущения, совсем не похожие на порхание бабочек, а скорее – страх и сомнение в правильности этого шага – то лучше не идти к алтарю! Как показывают результаты исследования калифорнийского университета, опубликованные в «Журнале семейной психологии» («Journal of Family Psychology»), особенно женщины хорошо интуитивно чувствуют, будет их брак счастливым или нет.



В течение четырех лет психологи опрашивали 232 пар молодоженов. Когда участников исследования спросили, сомневались ли они, когда выходили замуж, то 47 % мужчин и 38 % женщин ответили утвердительно. 19% процентов женщин, которые не были уверены в своём браке, развелись через четыре года после замужества. Из тех, кто был с самого начала уверен в своем выборе – развелись только 8 %.



Исследования показали, что брак сохранялся в 94 % случаев, если у обоих супругов не было никаких сомнений. Это составило 36 % из 232 опрошенных пар. Если оба супруга сомневались – то в 20% случаев их брак распадался через четыре года совместной жизни.



Один из авторов исследования говорит: «Конечно, эти «добрачные» сомнения нельзя назвать единственной причиной развода. Прежде всего, важно говорить обо всех своих сомнениях и страхах. Не следует жить иллюзиями, что дети или совместная ипотека смогут разрешить или сгладить существующие проблемы и противоречия».







