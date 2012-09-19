США оскорблены реакцией Зюганова на гибель посла в Ливии

Вашингтон «предельно жестко» ответит на реакцию лидера КПРФ Геннадия Зюганова на убийство в Ливии американского посла Кристофера Стивенса, ответа следует ожидать после ноябрьских выборов.

Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в американской столице.

Напомним, в результате нападения на консульство США в ливийском городе Бенгази 11 сентября погибли четыре человека, в том числе Стивенс - по одним данным, он умер от ран в больнице, по другим, задохнулся.

Зюганов в понедельник написал в своем блоге в Twitter, что "главного специалиста по ливийской "революции"" Стивенса "расстреляли, как последнюю собаку" и он "получил то, что посеял".



Twitter лидера КПРФ ведет сотрудник пресс-службы Денис Парфенов, который пояснил, что отвечает за техническую часть, а все посты надиктовывает лично лидер КПРФ. "Мы слово в слово передаем то, что говорит Геннадий Андреевич, самодеятельностью не занимаемся", - заверил Парфенов.



С высказыванием Зюганова уже ознакомились в администрации США, в том числе в Госдепе, а после ноябрьских президентских выборов лидеру КПРФ придется ответить за слова, вне зависимости от того, кто на них одержит победу.

Вашингтонские собеседники "Коммерсанта" не стали скрывать своего возмущения твитом Зюганова и дали понять, что на хорошие отношения с американскими дипломатами он вряд ли сможет рассчитывать - хотя о конкретных мерах пока не будет объявлено публично.



Лидер КПРФ может подвергнуться «показательным санкциям». На его примере политикам других стран будет продемонстрировано, что впредь они не смогут безнаказанно оскорблять США и их представителей.







