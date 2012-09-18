Дисциплинарные взыскания объявят трем министрам

Во вторник стало известно, что российский президент Владимир Путин направил правительству РФ поручение - вынести дисциплинарные взыскания трем министрам — Ливанову, Говоруну, Топилину в связи с невыполнением президентских указов от 7 мая.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам: "Сегодня уже подписано поручение президента председателю правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву, взять под строгий контроль ход выполнения всех пунктов, изложенных в известных указах, на которые ссылался президент, а также рассмотреть вопрос о дисциплинарном взыскании в отношении ряда министров".

Дмитрий Песков отметил, что "к двум фамилиям, которые вам уже известны (министр регионального развития Олег Говорун и глава Минтруда Максим Топилин), добавилась также фамилия Ливанова (Дмитрий Ливанов - глава Минобрнауки)". По его словам, это рабочий процесс, который связан с профессиональной ответственностью министров, "утрировать ничего не надо", передают интернет-СМИ.