На комиссию по контролю за депутатскими доходами вызваны два депутата Госдумы РФ - единорос Алексей Кнышов и Сергей Петров из "Справедливой России". Об этом сообщил источник в аппарате комиссии.

Еще один депутат от "Единой России" Илья Костунов уже дал письменные объяснения по поводу зарегистрированной на его имя фирмы.

Возглавляет комиссию по контролю за доходами депутатов Госдумы единорос Владимир Васильев.

Ранее СМИ сообщали, что думская фракция "Единой России" также "получила сигнал" очистить ряды от депутатов-предпринимателей.