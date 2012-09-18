Россиянин попал в Книгу рекордов Гиннеса дважды за 10 минут. ВИДЕО

Россиянин Михаил Иванов поставил мировой рекорд в отбивании мяча головой во время прохождения по натянутому канату. К футболу это отношение не имеет. Отчеканить мяч без страховки на высоте трёхэтажного дома рекордное число раз смог бы только артист.

Он и смог. Потомственный цирковой артист. Канатоходец. Михаил Иванов "не отходя" от кассы установил ещё и второй рекорд.

...На манеже появляется представитель Книги рекордов Гиннеса. Он лично проверяет, как натянут канат - Михаил должен пройти на высоте 8 метров. Не меньше. Британцы выдвинули жесткие требования.

Трюк длится меньше минуты. Александр идет по канату без страховки, это одно из главных условий. Комиссия снимает происходящее на камеру. Видеозапись несколько раз пересматривают. Мировой рекорд зафиксирован.

Новый рекордсмен из России решает показать еще один трюк. Представители Книги рекордов Гинесса дают такую возможность. Михаил встает на колесо и, двигаясь на нем по манежу, жонглирует сразу семью мячами, но с первой попытки ему это не удается. Артиста поддерживают коллеги и журналисты.

Наконец, он продержался на колесе рекордное время, 12,4 секунды, не уронив ни одного мяча. Такого в мире не делает никто из цирковых артистов. Уникальный трюк засчитан представителями Книги рекордов.

"Михаил удивительный человек! Сегодня он установил не один, а сразу два рекорда. Ему это удалось. Он действительно заслужил оба этих титула", - говорит представитель Книги рекордов Гинесса Джек Боркбэнк.