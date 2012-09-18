Официальный представитель госдепартамента США Виктория Нуланд во вторник сообщила, что в России прекращает свою работу Агентство США по международному развитию (USAID).

В заявлении представителя госдепартамента говорится: "США недавно узнали от российского правительства о решении положить конец деятельности USAID в РФ. Мы очень гордимся тем, чего достигло USAID в России за последние два десятилетия, и мы продолжим работать с нашими партнерами и сотрудниками над тем, чтобы ответственно завершить программы USAID или передать полномочия".

"Хотя физическое присутствие USAID в России подошло к концу, мы по-прежнему привержены задаче поддержания демократии, прав человека и развития здорового гражданского общества в России, и стремимся продолжать сотрудничество с российскими НПО", - цитирует документ РИА Новости.